العدل تعلن اعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر أيار

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم بلغ (754) نزيلاً في بغداد والمحافظات من بينهم (725) المطلق سراحهم بالإفراج او بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية".واضافت الوزارة، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل".‎