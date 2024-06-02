أحدهم فقد عينه.. إصابات عنيفة بصفوف متظاهري نفط ذي قار على يد مكافحة الشغب

وحصلت السومرية نيوز، على مشاهد مصورة تظهر تسجيل إصابات قاسية في صفوف المتظاهرين من أصحاب العقود، دون معرفة الطريقة التي استخدمها عناصر فض الشغب للاعتداء على المتظاهرين، حيث ظهر أحد المتظاهرين بجروح وشقوق كبيرة على ظهره، فيما تلقى آخر ضربة قوية تسبب بإصابة بليغة في عينه.وشهدت شركة نفط ذي قار اليوم الاحد، مناوشات بالعصي والحجارة بين أصحاب العقود المطالبين بتثبيتهم في شركة نفط ذي قار، وبين عناصر مكافحة الشغب حيث اقدم المتظاهرون على اغلاق الشركة مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.