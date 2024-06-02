الصحة تستجيب لمناشدة مواطن ظهر في برنامج "ناس وناس" على السومرية

السومرية نيوز – محليات



وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اليوم الاحد 2 حزيران 2024، قسم المتابعة الصحية بمكتبه بمقر الوزارة لاستقبال مناشدة مرضية لمواطن من بغداد تم عرض حالته عبر برنامج (ناس وناس) والذي يبث عبر قناة السومرية.







وأضافت ان "وزير الصحة، اوعز بإحالته الى مستشفى الواسطي في بغداد لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة حالته الصحية وعلاجه مجانًا".



وبحسب البيان، أكد الوزير ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام جميع العراقيين وكافة المناشدات الانسانية التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية واجراء اللازم لها". وزارة الصحة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير وجه قسم المتابعة الصحية بمكتبه بمقر الوزارة لاستقبال مناشدة مرضية لمواطن من بغداد تم عرض حالته عبر برنامج (ناس وناس) والذي يبث عبر قناة السومرية ويقدم من قبل الاعلامي علي خشان".وأضافت ان "وزير الصحة، اوعز بإحالته الى مستشفى الواسطي في بغداد لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة حالته الصحية وعلاجه مجانًا".وبحسب البيان، أكد الوزير ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام جميع العراقيين وكافة المناشدات الانسانية التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية واجراء اللازم لها".

وبرنامج "ناس وناس" على السومرية، هو برنامج يومي ينقل يوميات العراقيين فيكون ميناء لهموم الناس وجراحاتهم وينقل كذلك جميع الآراء والمظالم ويسلّط الضوء على الحقوق المهدورة، كما يستقبل البرنامج شكاوى الناس وينقلها للمسؤولين.



والسومرية تفتح الباب لشكاوى المشاهدين عبر برنامجكم الصباحي "ناس وناس" الذي يقدمه الإعلامي علي خشان، بحيث يطل عليكم 5 أيام في الأسبوع من مناطق مختلفة (من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا).