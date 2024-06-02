بمسافة من بغداد إلى كربلاء.. طلبة السادس غرب الموصل "مصدومون" بمراكزهم الامتحانية

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "اهالي غرب نينوى ممن لديهم طلاب في الصف السادس الاعدادي صدموا بتخصيص مراكز امتحانية لابنائهم في مركز مدينة الموصل"، متسائلا: "هل يعلم رئيس الوزراء ان ناحية ربيعة تبعد اكثر من 100 كيلو متر عن نينوى، وزمار تبعد عن الموصل اكثر من 80 كيلومتر".وأشار الى ان "عدد هؤلاء الطلبة يبلغ 1750 طالبا وطالبة، بينهم 700 طالبة وهؤلاء جميعهم من عوائل محافظة ومن سكان القرى وسيكون من الصعب عليهم التنقل لمسافات طويلة يوميا ولاسيما للطالبات لغرض أداء الامتحان"، مشيرا الى ان "الامتحان في الساعة 7 صباحا هذا يعني انه على الطلبة الخروج الساعة 4 فجرا من منازلهم|؟وأوضح ان "هذا القرار يحتاج لتدخل لرئيس الوزراء فهو موضوع انساني قبل ان يكون موضوع تربوي او اداري"، مشيرا الى انه "يجب عدم الاعتماد على رأي موظف بسيط في تربية نينوى ليحدد هو اين توضع المراكز الامتحانية دون مراعاة تفاصيل أخرى".وطالب الشمري "رئيس الوزراء بالتدخل، وكذلك طالب تربية نينوى بايضاح الأسباب عن سبب اتخاذ هكذا قرار وأسباب عدم إمكانية وضع المراكز الامتحانية في مدارس غرب نينوى التي قضى فيها الطلبة عامهم الدراسي بشكل طبيعي وكونها مهيئة لأن تكون مراكز امتحانية".