صدم قطار، اليوم الأحد، شاحنة كبيرة "تريلة" مخصصة لنقل الزيوت من محافظة البصرة إلى العاصمة بغداد، وذلك قرب بوابة ميناء ام قصر.

وقال مراسل السومرية، إن حادث اصطدام قطار بـ"تريلة" وقع اليوم، قرب بوابة ميناء ام قصر، مبيناً أن الشاحنة مخصصة لنقل الزيوت من البصرة إلى بغداد.



وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة قائد القطار بكسر في أحد أصابعه وبعض الرضوض، بالإضافة إلى إصابة سائق الشاحنة.