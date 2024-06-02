بعد نسب النجاح العالية.. اشادات لتربية الكرخ الأولى

وبحسب هذه المؤسسات، فإن "الدور المهني العالي لمنتسبي مديرية تربية الكرخ الأولى أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية، وإحراز تقدم وتفوق علمي واضح".يذكر أن نسبة النجاح في مديرية تربية الكرخ الأولى / بغداد لمرحلة السادس الابتدائي بلغت 84%.