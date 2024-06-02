الرافدين والرشيد يباشران برفع رواتب المتقاعدين لحزيران

وذكر بيان لمصرف الرافدين، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري، مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".من جهته، قال مصرف الرشيد، انه "تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران، داعياً كافة المستفيدين مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".