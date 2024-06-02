لا شيء على الواقع.. صرف 50 مليار دينار على مشاريع بحي الزوراء والأهالي يحتجون

احتج أهالي قضاء حي الزوراء وباقي المناطق المجاورة في العاصمة بغداد، على عدم تنفيذ مشاريع خدمية في مدخل بغداد الشمالي الشرقي.



وذكر المحتجون ان "أكثر من ٥٠ مليار دينار صرفت من دون تنفيذ شيء على الواقع".



وردد المحتجون هتافات "كلا كلا للسرقات"، مطالبين بفتح تحقيق في ذلك.