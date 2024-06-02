البرلمان يشكل لجنة للتحقيق بأحداث ذي قار ويتوعد بمحاسبة المعتدين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المعتدين من قبل القوات الأمنية الماسكة لشركة نفط ذي قار على المتظاهرين العزل".وضمت اللجنة، كل من "النائب فلاح الهلالي، محمد الرميثي، سكفان يوسف، نايف الشمري، وبيداء خضر".وتظاهر المئات من أصحاب العقود النفطية في محافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم الأحد؛ للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، لكن القوات الأمنية فرقت التظاهرة بالقوة ما أسفر عن تسجيل إصابات شديدة بين المتظاهرين بينهم نساء.