أول تعليق لمحافظ ذي قار بعد أحداث اليوم

أعلن محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم الأحد، أن الحكومة المحلية ستجلس مع المتظاهرين للاستماع اليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء.

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وقال الابراهيمي في بيان، " تؤكد الحكومة المحلية انها تابعت وعلى الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالاحداث التي رافقت مظاهرات عقود شركة نفط ذي قار من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية"، مشدداً بالقول "اننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف ابنائنا المتظاهرين وقوات الامن".

وأشار الى أن "الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق ابنائها بالطرق القانونية كافة"، مؤكداً أنها "ستجلس مع المتظاهرين للاستماع اليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين".

وتظاهر المئات من أصحاب العقود النفطية في محافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم الأحد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، لكن القوات الأمنية فرقت التظاهرة بالقوة ما أسفر عن تسجيل إصابات شديدة بين المتظاهرين بينهم نساء، بحسب مصادر محلية.