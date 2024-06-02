خلال اليوم.. بغداد تسجل ثلاث حالات انتحار بينهم منتسب

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بأن بغداد سجلت اليوم ثلاث حالات انتحار بينهم منتسب في المرور.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً تولد 1996 انتحر باسلوب اطلاق النار على نفسه مستخدم سلاح نوع مسدس حسب ادعاء ذويه ضمن منطقة ابو منيصير في قضاء ابو غريب"، مشيراً الى أنه "تم التحفظ على ذويه لوجود شكوك في الحادثة".

وأضاف المصدر "هناك حادث اخر وهو انتحار شاب تولد 2006 باسلوب شنق نفسه مستخدم حبل معلق في سقف المنزل في مدينة الصدر".

ولفت المصدر الى "وجود حالة انتحار ثالثة لأحد منتسبي المرور داخل دائرته ضمن دائرة مرور الكرخ الجنوبي باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف".