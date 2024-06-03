خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة ازدحام لغاية الجسر العنكبوتيجسر وساحة الطابقين مزدحمة من جميع الاتجاهاتجسر الجادرية حركة مرور بطيئة ثم ازدحام امام جامعة بغدادسريع القادسية من خروج شارع المطار لغاية مجسر القادسيةشارع 14 رمضان من مرور الطوبجي لغاية شارع أبو جعفر المنصورجسر المثنى ازدحامشارع ومجسر الشعب امام الأسواق المركزيةشارع المشاتل باتجاه نفق النداء والشارع القادم من القاهرة باتجاه نفق النداءمحمد القاسم من معمل بطاريات بابل الى وزارة الماليةمحمد القاسم من صناعية شيخ عمر لغاية محطة الكيلاني ومجسر قرطبة ثم يستمر باتجاه نفق الباب الشرقيشارع النهضة والكيلاني وساحة الخلانيشارع الرشيد من كراج الرصافي الى السنكمحمد القاسم من نادي الجيش الى مجسر العلويةشارع مثنى الشيباني والمدينة الأولمبيةشارع بور سعيد من القناة لغاية مستشفى الجملة العصبية ومجسر قرطبةشارع موسى بن نصير ازدحاممجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة