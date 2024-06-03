27 الف زواج وطلاق بالعراق في نيسان.. بغداد مساهمة بنسبة أكبر في الطلاقات وأقل في الزيجات

وبلغ اجمالي الزواج بين عقود زواج او تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة، 21 الف و851 عقدًا، فيما بلغت حالات الطلاق سواء تصديق طلاق خارجي او تفريق بحكم قضائي فبلغ 5 الاف و537 حالة.وتصدرت بغداد حالات الزواج والطلاق خلال نيسان كما جرت العادة، حيث بلغت الزواجات اكثر من 6 الاف حالة، فيما بلغت الطلاقات ببغداد اكثر من ألف و950 حالة.ويتضح ان حالات الزواج في بغداد تشكل 27% فقط من حالات الزواج بعموم العراق، فيما شكلت حالات الطلاق في بغداد 35% من اجمالي حالات الطلاق بعموم العراق.