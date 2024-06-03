اتفاق قضائي على الالتزام بالقوانين التي حددت اختصاصات محكمتي التمييز والاتحادية

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استضاف اجتماع مشترك ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الاشراف القضائي".وأشار الى انه "تم مناقشة اختصاص المحكمتين وتم الاتفاق على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين".وأضاف البيان: "في حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري او قانوني يصار الى عقد اجتماع مشترك للوصول الى رأي متفق عليه".