السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة ۲۸/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷".