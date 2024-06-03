الكمارك تضبط 23 شاحنة محملة بمواد مخالفة للضوابط

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن" قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية ضبط (٢٣) شاحنة محملة (مولدات واقمشة وحلويات واطارات وخشب وادوية بشرية و ادوات زراعية والمنيوم وسقوف ثانوية ) ومواد متنوعة اخرى وذلك لمخالفتها الشروط والضوابط الاستيرادية".وأضافت أن "مركز كمرك سفوان الحدودي ضبط مسافرا اجنبيا بحوزته مبلغ مالي كان يروم تهريبه الى خارج العراق"، مبينة ان "مركز كمرك سفوان الحدودي ضبط مسافرا اجنبيا بحوزته كمية كبيرة من الادوية معدة للتهريب وغير مصرح بها بعدد (٥٧٦٠) علبة".ولفتت الهيئة الى ان "مركز كمرك ابو فلوس اعاد اصدار إرسالية ( شيش حديد) قياس(١٢) ملم بوزن ( ٤٦٦ ) طن لعدم مطابقته لشروط وضوابط جهاز التقييس والسيطرة النوعية" .