ارتفاع بالحرارة.. تقرير مفصّل لطقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الاربعاء، سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة".وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".ولفتت إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة ".