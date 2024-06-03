مشهد "يرعب" الناظرين.. دائرة حكومية تتفاجئ بحشود بشرية على أبوابها عبر كاميرات المراقبة

وبحسب مقطع فيديو متداول اطلعت عليه السومرية نيوز، فأن حشودا بشرية من المحتجين تكدسوا أمام البوابة الرئيسية لدائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ذي قار، بينما يجلس الموظفون والقوات الأمنية في داخل الدائرة وهم يشاهدون عبر كاميرات المراقبة السيل البشري على الباب الرئيسي للدائرة بينما كان مغلقًا.وقالت مصادر محلية، ان المحتجين امام دائرة الرعاية الاجتماعية طالبوا باطلاق أسماء الوجبة السابعة للفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية.وتشهد محافظة ذي قار منذ أيام، سلسلة تظاهرات متنوعة، أمام شركة نفط ذي قار، ودائرة الأملاك، واليوم امام الرعاية الاجتماعية وكذلك امام دائرة البلدية.