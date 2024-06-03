إصلاح الأحداث تعلن اعداد المودعين المطلق سراحهم خلال أيار

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم، بلغ (١٢٧) حدثا بينهم (٥٦) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و (٣٨) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية، فضلا عن اطلاق سراح (حدث واحد) بقرار تميزي، إضافة الى شمول(٢٢) مودعاً بالإفراج الشرطي".وأضافت الدائرة، أن "ذلك جاء لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".