محولة كهرباء تتحول الى قنبلة موقوتة بعد سقوطها على بناية سكنية في الكرادة (فيديو)

محليات

السومرية نيوز – محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين سقوط محولة كهرباء على أحد المباني السكنية في منطقة الكرادة وسط بغداد، نتيجة تهالك الاعمدة التي تحملها.