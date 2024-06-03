أوقع إصابات.. النجف "تحقق" في أسباب حريق حي عدن

وقال كناوي في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، انه "تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع في مخزن للأدوات الكهربائية في منطقة حي عدن غربي النجف".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق وتحجيم الاضرار الناتجة عنه".وبحسب مراسل السومرية، فإن الحريق تسبب بـ8 إصابات لكوادر الدفاع المدني، و 5 إصابات في صفوف مواطنين، لافتاً إلى أنه جرى نقلهم إلى طوارئ مستشفيات النجف.