وفاة طفل بعد احتراق منزل في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء الاثنين، عن وفاة طفل بعد احتراق منزل في حي أور شمال شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، "أسعفت فرق إنقاذ الدفاع المدني طفلاً بعمر سنتين أصيب بحالة اختناق شديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد احتراق دار سكن بمنطقة حي اور ببغداد". وأضافت أن "فرق الدفاع المدني هرعت وباشرت بعمليات الاقتحام والإنقاذ ثم أجرت الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للطفل بالتزامن مع عمليات الإخماد للحريق لكن الطفل لم يستجب وفارق الحياة نتيجة الاختناق".