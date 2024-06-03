بالأرقام.. الدفاع المدني تكشف لـ السومرية حصيلة جديدة تخص الحرائق

كشفت مديرية الدفاع المدني العامة، الاثنين، عن حصيلة جديدة تخص الحرائق في المحافظات خلال الربع الأول من عام 2024.

وقال مدير شعبة اعلام الدفاع المدني نؤاس صباح في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احصائية عدد الحرائق في بغداد والمحافظات للربع الاول من عام 2024 وبنسبة انخفاض عن الأعوام السابقة، سجلت 1036 حادث حريق تنوع بين محال تجارية ومنازل سكنية وفضاءات فارغة ومولدات وكرفانات خلال شهر كانون الثاني".

وأضاف أنه "في شهر شباط تم تسجيل 1030 حادث حريق تنوع بين نفس المذكور اعلاه، وبلغت عدد الحوادث لشهر اذار 985 حادث حريق".

وأكد صباح "استمرار اغلاق جمع الاماكن المخالفة لشروط السلامة بالتعاون والتنسيق مع السادة المحافظين والعمل على غلق المشاريع وازالة المخالفات ومنها السندويج بنل وتغليف الايكوبوند".

ودعا المواطنين الى "الانتباه المستمر لاجهزة كهرباء المنزل وعدم تركها والخروج من البيت خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة"، مؤكداً أن "هناك انخفاضا في اعداد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الالتزام واستمرار المتابعة من قبل الفرق المختصة من الدفاع المدني".