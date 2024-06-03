العسكري يدعو لمراقبة نشاطات سفراء "الدولة المعادية" للعراق

دعا المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، الاثنين، الى مراقبة نشاطات سفراء "الدولة المعادية" للعراق.

وقال العسكري في بيان أدناه نصه، إن "الواجب الشرعي والاخلاقي يحتم علينا جميعا المشاركة بمقاطعة وطرد توابع الاحتلال التجسسية بعناوين مدنية".

وأضاف "ندعو الاخوة في الاجهزة الامنية الى دعم الحركة الجماهيرية التي تعمل على طرد هؤلاء".

ولفت الى الى أن "النشاطات التي يقوم بها سفراء الدول المعادية للعراق في المحافظات يجب أن تكون محط مراقبة ومراقبة وحذر لكونها حركات مريبة".