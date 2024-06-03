بالصور.. مراسم استبدال الرايات بذكرى استشهاد الإمام الجواد

تنشر السومرية نيوز، صوراً من مرقد الإمامين الجوادين (عليهما السلام) في الكاظمية شمالي بغداد.

وشهد المرقد مراسم استبدال الرايات بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الجواد (عليه السلام). وأدناه الصور من المرقد..