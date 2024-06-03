مصرع شخص على الأقل بحادث سير "مروع" في بابل

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمصرع شخص على الأقل بحادث سير "مروع" في بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " حادث سير مروع وقع نتيجة تصادم اربع سيارات على طريق حلة بغداد". وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مصرع شخص كحصيلة اولية".