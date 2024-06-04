حركة المرور والشوارع المزدحمة في بغداد الان

وتشهد شوارع بغداد خارطة ازدحامات متغيرة بشكل مفاجئ بين الحين والأخر ولاسيما بعد الساعة الثامنة صباحا.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسمجسر وساحة الطابقين وشارع جامعة بغدادسريع بغداد الجنوبي وتقاطع وشارع المصافيسريع ومجسر القادسيةشارع 14 تموز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتجاه العلاويشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةمحمد القاسم من الوزيرية الى مجسر العلويةمجسر الربيعي وشارع الصناعةشارع فلسطين امام نصب الشهيد لغاية تقاطع النخيلشارع بور سعيد من جسر الحبيبية لغاية مجسر النخيلشارع صفي الدين الحلي من المستنصرية الى مقبرة الجيش البريطاني السايدينجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطبشارع الجمهورية من باب المعظم لغاية ساحة الوثبةجسر السنك ازدحامشارع الرشيد من جسر السنك الى كراج الرصافيازدحام من ساحة الطيران الى ساحة الخلاني ومن الطيران الى مقبرة الغزاليمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى معارض النهضة