ما موعد اعلان نتائج امتحانات المتوسطة؟.. التربية تجيب

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، إن الوزارة كثفت جهودها لإكمال عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية، مشيرا الى ان إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة سيكون مركزيا وإلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، بعد الانتهاء بشكل نهائي من تصحيح وتدقيق جميع الدفاتر الامتحانية.ولفت إلى وجود متابعة من قبل لجان مختصة بالوزارة وبشكل يومي لآلية التصحيح في مراكز الفحص في المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات.ونفى المتحدث باسم الوزارة تحديد موعد لإعلان النتائج بالوقت الحالي، لكون الأعداد تتجاوز الـ 900 ألف طالب وطالبة في عموم البلاد، ما يتطلب وقتا كافيا لإكمال عملية التصحيح بحسب الخطة التي أعدت بهذا الصدد ، مؤكدا في الوقت نفسه إعلان النتائج حال الانتهاء منها مباشرة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد أن "مراكز فحص الدراسة المتوسطة غير مشمولة بالقطع المبرمج للطاقة الكهربائية، وتم توفير جميع الاحتياجات الخاصة بكل مركز، لذا فإن عملية التصحيح تسير بوتيرة عالية، فضلا عن أن الدوام في هذه المراكز مستمر لأوقات متأخرة من اليوم لإكمال عملية التصحيح.