الصيف يقتحم أبواب العراق.. 11 محافظة تتخطى حرارتها الـ45 مئوية غدا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم، لا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية مدى الرؤية (6-8) كم".وأضافت أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ولا تغير في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (6-8) كم".وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة ترتفع قليلا ، مدى الرؤية (6-8) كم".وبينت الهيئة أن "الطقس ليوم السبت، سيكون صحو مع بعض الغيوم، لا تغير في درجات الحرارة، مدى الرؤية (6-8) كم".