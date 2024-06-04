واظهرت البيانات التي تتبعتها السومرية نيوز والصادرة من الإحصاء التركي، أنه في عام 2023، ولد ألفين و582 طفلًا في تركيا لامهات عراقيات.بالمقابل، ولد ألفين و123 طفلًا في تركيا العام الماضي لآباء عراقيين، هذا يعني وجود فارق على الأقل يبلغ 460 طفلًا مولود لام عراقية وأب غير عراقي، بل قد يتجاوز هذا الرقم بكثير، حيث ان ذلك جاء على أساس افتراض ان جميع الأطفال المولودين لاباء عراقيين جاؤوا من أمهات عراقيات، لتتبقى 460 ولادة أخرى يمكن الجزم تماما انها ليست من اباء عراقيين.وبتحليل البيانات، يتضح ان عدد ولادات الأطفال لنساء عراقيات جاء منخفضا بنسبة 27% مقارنة بعدد ولادات النساء العراقيات في العام 2022 والذي بلغ حينها 3523 ولادة، فيما بلغت ولادات العراقيات في عام 2021 بلغت 3429 ولادة.وما يثير الدهشة والانتباه، انه في عام 2021، بينما ولدن النساء العراقيات 3429 طفلا، بلغ عدد الأطفال المولودين لاباء عراقيين 109 أطفال فقط، مايعني ان اكثر من 3300 ولادة للنساء العراقيات في 2021 جاءت من اباء غير عراقيين.