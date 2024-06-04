تغطي ربع احتياجاتها من الكهرباء.. 3 محطات شمسية "منتظرة" في نينوى

وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس المحافظة، أحمد العبد ربه، إنَّ المشروع تضمّن أن تكون تلك المحطات في مناطق الحضر وتلعفر والسهلج، لبناء محطتين بطاقة 100 ميغاواط لكل محطة والثالثة بطاقة 250 ميغاواط، مشيراً إلى أنَّ تلك الكمية تقدّر بربع احتياج المحافظة من الكهرباء والذي يبلغ 2000 ميغاواط.وأضاف أنَّ المحطات في حال بنائها وتشغيلها ستقلل من ساعات انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة، فضلاً عن إلزام الدوائر ضرورة استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الكهربائية في تشغيل مبانيها خصوصاً معامل الإسمنت وجامعة الموصل ومشاريع المياه، وتوجيه الطاقة الكهربائية التي كانت تُستهلك فيها إلى المواطنين.وأكد العبد ربه أنَّ المشروع قدِّم إلى وزارة الكهرباء كونها المعنية بالتعاقد مع جهات يمكن أن تنشئ مثل هذه المحطات، متوقعاً أن تكون حال الطاقة الكهربائية في المحافظة أفضل مما هي عليه الآن خلال عام والسعي إلى حل جميع العراقيل المتعلقة بهذا الملف ومتابعتها بشكل مستمر وحثيث من أجل تحقيق المصلحة العامة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.