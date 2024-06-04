متورطة بهدر مليارات.. النزاهة تسترد مسؤولة سابقة في الصحة من بيلاروسيا

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد في بيان ورد للسومرية نيوز، بأنّ إجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة، بالتعاون مع جهاز المُخابرات ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، أفضت إلى استردادمن السلطات في جمهوريَّة بيلاروسيا، مُبيّناً أنها كانت، ومتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام.وتابع مكتب الإعلام موضحاً أنّ المُتَّهمة متورطة، بالاشتراك والاتفاق مع مُدانين آخرين، بإحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون فيها باعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحمايات وهميّين في وزارة الصحَّة، وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف، مُنبِّـهاً أنَّ ذلك أدَّى إلى حصول "سرقةٍ واختلاسٍ بالمال العام"وأشار إلى أن إجراءات دائرة الاسترداد - التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمة - تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقها، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام - شعبة الاسترداد، مُبيِّـناً أنه بعد المتابعة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، صدرت بحق المُتَّهمة نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، منوهاً