بعد تعرضه لهجوم.. إعادة افتتاح مطعم "جيلي هاوس" في شارع فلسطين (فيديو)

محليات

السومرية نيوز – محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين إعادة افتتاح مطعم "جيلي هاوس" في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، بعد تعرضه لهجوم قبل أيام قليلة.