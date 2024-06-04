إعفاء عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في صلاح الدين

وقال مراسل السومرية، ان مجلس محافظة صلاح الدين عقد اليوم جلسة خاصة تضمنت إعفاء عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، مشيرا الى انه تم إعفاء كل من رئيس الوحدة الإدارية لمدينة سامراء ورئيس الوحدة الإدارية لقضاء بيجي ورئيس الوحدة الإدارية في الضلوعية ورئيس الوحدة الإدارية لتكريت.في وقت سابق، صوت مجلس محافظة صلاح الدين، بإعفاء مدير صحة المحافظة ومدير تربية المحافظة، إلا أن الوزارات المعنية صرحت بإبقائهم وعدم الامتثال لقرارات المجلس، بحسب المراسل.