Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ألمانيا.. وفيات جراء الفيضانات جنوبي البلاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة

محليات

2024-06-04 | 06:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة
6,565 مشاهدة

السومرية نيوز – خاص

حددت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، فيما شددت على ضرورة توفر المقومات الخاصة في خفض درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "العراق دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة المنخفضات الجوية والمنخفضات الموسمية الحرارية التي تبدأ في بداية شهر حزيران وتستمر لغاية نهاية شهر آب المقبل"، مبينا انه "لغاية الان لم يتشكل حسب التوقعات في العراق منخفض هندي الذي يؤدي الى ارتفاع كبير في درجات الحرارة".
 
وأضاف ان "درجات الحرارة تكون بين 43 الى 45 مئوية او اكثر، حيث تتوزع بواقع من 38 الى 43 درجة بالمنطقة الشمالية وفي المنطقة الوسطى بين 44 الى 46 درجة مئوية وفي المنطقة الجنوبية من 45 الى 46 درجة مئوية"، لافتا الى ان "المرحلة الحالية هي مرحلة منخفضات موسمية حرارية".
 
وأكد ان "العراق لا يمتلك بعض المقومات التي تخفض درجات الحرارة"، لافتا الى ان "الامطار التي سقطت في البلاد مؤخرا لم تضف شيئاً الى الحالة الجوية من خلال انخفاض في درجات الحرارة".
 
وشدد على ضرورة "توفر المقومات الخاصة في خفض درجات الحرارة، من خلال الاعتماد على طاقة بديلة وطاقة مستدامة التي لا تتوفر في العراق"، لافتا الى "أهمية استمرار جرف الاراضي الزراعية مع عدم وجود غطاء نباتي وحزام اخضر واليت من شأنها ان تقلل شدة العواصف الترابية والرياح ".

>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
اضرار مشروبات الطاقة على الصحة - حلقة ٣٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-04
Play
اضرار مشروبات الطاقة على الصحة - حلقة ٣٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-04
Play
منطقة العلاوي بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
منتسب هجر زوجاته ورجعهن - الحلقة ٧ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-03
Play
منتسب هجر زوجاته ورجعهن - الحلقة ٧ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-03
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
مقاطع لأم كلثوم 3-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-03
Play
مقاطع لأم كلثوم 3-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-03
Play
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-03
Play
العراق في دقيقة 03-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة لو 3-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-03
Play
فقرة الأبراج وفقرة لو 3-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-03
عشرين
Play
عشرين
مصالح أميركية بمواجهة الاستهداف وفصائل تهدد بالتصعيد - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-02
Play
مصالح أميركية بمواجهة الاستهداف وفصائل تهدد بالتصعيد - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-02
خط أحمر
Play
خط أحمر
العمالة الآسيوية: تسول، نصب واحتيال - الحلقة ٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-02
Play
العمالة الآسيوية: تسول، نصب واحتيال - الحلقة ٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
صداقة الرجل والمرأة 2-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-02
Play
صداقة الرجل والمرأة 2-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-02
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
اضرار مشروبات الطاقة على الصحة - حلقة ٣٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-04
Play
اضرار مشروبات الطاقة على الصحة - حلقة ٣٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-04
Play
منطقة العلاوي بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
منتسب هجر زوجاته ورجعهن - الحلقة ٧ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-03
Play
منتسب هجر زوجاته ورجعهن - الحلقة ٧ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-03
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
مقاطع لأم كلثوم 3-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-03
Play
مقاطع لأم كلثوم 3-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-03
Play
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-03
Play
العراق في دقيقة 03-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة لو 3-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-03
Play
فقرة الأبراج وفقرة لو 3-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-03
عشرين
Play
عشرين
مصالح أميركية بمواجهة الاستهداف وفصائل تهدد بالتصعيد - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-02
Play
مصالح أميركية بمواجهة الاستهداف وفصائل تهدد بالتصعيد - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-02
خط أحمر
Play
خط أحمر
العمالة الآسيوية: تسول، نصب واحتيال - الحلقة ٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-02
Play
العمالة الآسيوية: تسول، نصب واحتيال - الحلقة ٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
صداقة الرجل والمرأة 2-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-02
Play
صداقة الرجل والمرأة 2-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-02
افضل من العام الماضي
افضل من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
الوضع مستقر كما هو
الوضع مستقر كما هو
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.