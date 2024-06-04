الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة

السومرية نيوز – خاص



حددت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، فيما شددت على ضرورة توفر المقومات الخاصة في خفض درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "العراق دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة المنخفضات الجوية والمنخفضات الموسمية الحرارية التي تبدأ في بداية شهر حزيران وتستمر لغاية نهاية شهر آب المقبل"، مبينا انه "لغاية الان لم يتشكل حسب التوقعات في العراق منخفض هندي الذي يؤدي الى ارتفاع كبير في درجات الحرارة".

وأضاف ان "درجات الحرارة تكون بين 43 الى 45 مئوية او اكثر، حيث تتوزع بواقع من 38 الى 43 درجة بالمنطقة الشمالية وفي المنطقة الوسطى بين 44 الى 46 درجة مئوية وفي المنطقة الجنوبية من 45 الى 46 درجة مئوية"، لافتا الى ان "المرحلة الحالية هي مرحلة منخفضات موسمية حرارية".

وأكد ان "العراق لا يمتلك بعض المقومات التي تخفض درجات الحرارة"، لافتا الى ان "الامطار التي سقطت في البلاد مؤخرا لم تضف شيئاً الى الحالة الجوية من خلال انخفاض في درجات الحرارة".

وشدد على ضرورة "توفر المقومات الخاصة في خفض درجات الحرارة، من خلال الاعتماد على طاقة بديلة وطاقة مستدامة التي لا تتوفر في العراق"، لافتا الى "أهمية استمرار جرف الاراضي الزراعية مع عدم وجود غطاء نباتي وحزام اخضر واليت من شأنها ان تقلل شدة العواصف الترابية والرياح ".



