جدل الموازنة واستمرار استهداف المطاعم "الأمريكية" في نشرة أخبار الظهيرة على السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الثلاثاء 4 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.

=جدل الموازنة مستمر رغم اقرارها.. نواب يؤشرون ثغرات ومخالفات.. ويؤكدون: الموازنة بخست حق المحافظات والحماية الاجتماعية



=بعد تغيير شكل اللوحات المرورية، انتقادات تطال تصاميم الارقام.. ومواطنون يعدونها استنزافا للمال وضياعا للوقت = في حادث متكرر.. مجهولون يهاجمون مطاعم اميركية شرقي بغداد.. واعتقال عدد من المتورطين بالهجمات السابقة



=رغم مرور سنوات على التحرير.. معالم الدمار طاغية على سنجار، والاهالي يشكون من غياب الاعمار وضعف الامن