لنشرها في الوقائع.. البرلمان يرسل جداول موازنة 2024 إلى العدل

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الامين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري يستكمل اجراءات توقيع كتاب قرار البرلمان بالموافقة على جداول الموازنة ويرسلها لوزارة العدل /الوقائع العراقية والمالية".وأتم مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".وبعد إتمام عملية التصويت، رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها بحضور 199 نائباً.يذكر أن جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم، كان يتضمن فقرة واحدة فقط، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".