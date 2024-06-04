تغيير اللوحات المرورية.. انتقادات تطال تصاميم الارقام ومواطنون يعدونها هدرا للمال

ويجدُ الشارعُ ان تغييرَ الارقامِ ليس اكثرَ من مجردِ خطوةٍ لاستنزافِ مالِ المواطنِ الخاصِ من خلالِ الرسومِ المفروضةِ، فضلاً عن اهدارِ وقتِه خاصةً وانه سيدخلُ في موجةِ اجراءاتٍ روتينيةٍ تُثقلُ كاهلَه.ويؤكد مختصون و اوساط شعبية على ضرورة مراقبة مثل هذه المشاريع وآليات عملها بغية تلافي الاخطاء السابقة والحد من الفساد الذي يعتريها.