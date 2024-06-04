تحديد موعد عطلة عيد الاضحى المبارك

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بأن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك للدوائر الرسمية، ابتداءً من يوم الأحد 16 حزيران الجاري، ولغاية الخميس 20حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، يوم الأحد 23 حزيران.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بأن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك للدوائر الرسمية، ابتداءً من يوم الأحد 16 حزيران الجاري، ولغاية الخميس 20حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، يوم الأحد 23 حزيران.