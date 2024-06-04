في العراق.. اكتشاف أندر فصيلة دم بالعالم

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن اكتشاف أندر فصيلة دم في العالم، مؤكدة أن الفصيلة تم اكتشافها في العراق.

وقالت الصحة في بيان، إنه "تم اكتشاف اندر فصيلة دم في العالم Bombay phenotype في العراق واول عربي يحمل هذا الصنف النادر من الدم من قبل وزارة الصحة/ دائرة الامور الفنية/ المركز الوطني لنقل الدم/ وحدة فحوصات الدم المناعية المتقدمة".

وكشفت الوزارة أنه "تم تقديم البحث وعرضهِ على لجان بحث عالمية في المؤتمر الخامس لطب نقل الدم والذي أقيم في ايران وتم تأكيد النتيجة بشكل قطعي بانها صنف نادر للدم"، مضيفة "نبارك للعراق هذا الانجاز المميز".