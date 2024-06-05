قائمة بأبرز الشوارع المزدحمة في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر وساحة الطابقينسريع القادسية من مخرج شارع المطار لغاية مجسر القادسيةالشارع القادم من العلاوي الى المتحف العراقي ومن شارع حيفا الى المتحفشارع الرشيد من حافظ القاضي الى مصرف الرافدينمن ساحة الطيران الى ساحة الخلانيجسر السنك وجسر الجمهوريةشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةمجسر الربيعيمجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحةشارع صفي الدين الحليشارع المشاتل الاعظميةشارع الجمهورية بين ساحة الوثبة والشورجة السايدين