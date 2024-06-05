فرصة لأطباء العراق لمغادرة المستشفيات والعمل داخل الطائرات

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بتوجيه ودعم من وزير الصحة، صالح الحسناوي، باشرت وزارة الصحة باستحداث دراسة زمالة الاختصاص الدقيق لطب الطيران ضمن مسار المجلس العربي للاختصاصات الصحية".وأوضحت انه "ضم المتقدمون لهذه الدراسة اختصاصات متنوعة، منها ( الباطنية، الانف والاذن والحنجرة، طب الاسرة، وطب المجتمع، طب الطوارئ)".وأشارت الى ان "الدراسة ستكون لمدة سنتين، يتم فيها اعداد الاطباء للعمل في اختصاص طب الطيران خاصة مع النية المستقبلية لاستحداث وتفعيل العديد من المطارات العراقية في بغداد والمحافظات".