مع قرب حلول عيد الأضحى.. خطة جديدة للسيطرة على الحمى النزفية في العراق

وأوضح مدير عام دائرة البيطرة في وزارة الزراعة ثامر حبيب حمزة، أنَّ الإجراءات التي تبنتها اللجنة تضمنت منع حركة الماشية من المناطق الموبوءة إلى غيرها، إلّا بشهادة صحية صادرة عن المستشفيات البيطرية تؤكد خلوها من (القراد) وهي الحشرة الناقلة للمرض.وتابع أنها خاطبت مكاتب المحافظين ووجَّهت المستشفيات البيطرية بالمحافظات بتشكيل لجان من الرقابة والتفتيش برئاسة المحافظ، لضمان الابتعاد عن الذبح العشوائي، وحصره بالمجازر النظامية الخاضعة للرقابة البيطرية، وفي حال عدم توفرها، تجرى بمواقع محددة بعد رشّها بالمبيدات، وبعد مرور 14 يوماً من ذلك، تجزر فيها الماشية بشكل آمن.وذكر أنَّ الإجراءات شملت أيضاً تخصيص أماكن محددة لبيع الماشية داخل المدن أو خارجها، شريطة خضوعها للإشراف البيطري، مع التشديد على منع الذبح داخل المنازل، معلناً بلوغ إصابات المرض حتى الآن، 63 بينها عشر وفيات، تتصدرها محافظة ذي قار بـ15 إصابة بينها أربع وفيات، فيما بلغت في بغداد، ست إصابات ووفاة واحدة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.