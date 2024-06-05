السجن المؤبد بحق تاجرة مخدرات في ميسان

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدانة ضبطت بحوزتها مادة الكرستال المخدرة بعدما كانت تقوم بنقلها من محافظة ميسان إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".