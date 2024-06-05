خلال العام الحالي.. العراقيون على موعد مع إطلاق "بطاقة السكن الالكترونية"

وقال مدير الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في الوزارة، اللواء نشأت إبراهيم الخفاجي، إن "المديرية تبذل جهودا للمباشرة في مشروع بطاقة السكن الالكترونية، بعد إنهاء جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة به، كونه جزءاً من مشروع البطاقة الموحدة".وأوضح أنَّ "التوجه الحالي للوزارة إيقاف التعامل الورقي والتوجه نحو الإلكتروني منه"، مشيراً إلى أنَّ بطاقة السكن وما تحتويه من معلومات مهمة تخص المواطن، سيتم تحويلها إلى برنامج إلكتروني يضاف إلى المعلومات التي تحويها البطاقة الوطنية الموحدة.وأضاف أنَّ هناك مستشارين وخبراء مختصين يقومون بدراسة المشروع لاستكمال مراحله من حيث الدراسة والمصادقة والتنفيذ.