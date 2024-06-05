لمتهم بالمخدرات.. جنايات بابل تجري محاكمة لأول مرة عبر الفيديو كونفرنس

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحاكمة تمت في مقر رئاسة الاستئناف من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بحق متهم عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".ولفت الى أن "المتهم يقضي محكوميته عن قضية اخرى في سجن الرصافة المركزي في العاصمة بغداد".وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى اقوال المتهم بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".