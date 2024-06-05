انتقاد برلماني للوحات المرورية الجديدة.. "مشروع فاشل ولا جدوى منه"

وقال الفتلاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع اللوحات المرورية الجديدة يعتبر من المشاريع غير المدروسة وغير المهنية وتسبب ضررا على الدولة قبل ان يكون على المواطن نفسه"، متسائلا "هذه الالتزامات المالية التي تفرض على المواطن ما هو المبرر لها وما هي الجدوى الاقتصادية منها؟".وأضاف الفتلاوي، "ما هو الداعي لاستحداث هذه اللوحات الجديدة، بعد ان أكملت مديرية المرور المشروع الوطني للوحات المرورية الحالية لاكثر من 6 ملايين سيارة"، مبينا ان "هذه المشاريع الفاشلة تضاف الى المشاريع التي تضر بالمواطن ولا تنفعه".وأعلنت وزارة الداخلية السبت (1 حزيران 2024) البدء بتسجيل العجلات باللوحات الجديدة "الإنكليزية الموحدة" ابتداء من يوم الأحد (2 حزيران 2024)، فيما اشارت الى ان المشروع سيحد من الجريمة لأن اللوحات وفق منظومة تحتوي بيانات ملايين العراقيين.