غبار ودرجات الحرارة تلامس الـ48 مئوية.. إيضاح مفصل لطقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح تنشط في الاقسام الشرقية من الوسطى والجنوبية خلال النهار وتصاعد الغبار خفيف"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمي في البصرة وذي قار والمثنى والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة ستكون 48 درجة مئوية".وأضافت أن "طقس ليوم الجمعة، سيكون صحواً حار مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً، وتنشط الرياح خلال النهار في الاقسام الشرقية من الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف".وأشارت الهيئة إلى أن "يوم السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً حار ويتحول تدريجيا الى غائم جزئي بعد الظهر ابتداء من الاقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً".ولفت إلى أن "طقس يوم الاحد المقبل، سيكون صحواً الى غائم جزئي وحار، والرياح على العموم جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ولا تغير في درجات الحرارة".