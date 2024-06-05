ئاميدي باليوم العالمي للبيئة: العراق يمر بأزمة جفاف حقيقية

وقال ئاميدي خلال مؤتمر البيئة العالمي حضره مراسل السومرية، ان "الحكومة العراقية عازمة على تطوير العمل البيئي ونحن نعمل وبكل جد على التحسين البيئي وبطرق علمية جديدة، مشيرا الى اننا نعمل على تحديث وتحديد قانون التلوث عام ٢٠٠٩".واكد ان "الحفاظ على البيئة لا يمكن ان يتم إلا بتطوير الفكر المجتمعي وتطوير المنضمات المجتمعة والبيئية وكل دوائر الدولة".وأضاف ان "وزارة البيئة تعمل على متابعة ملف التصحر بجدية وهناك لجنة وطنية تعمل على هذا الملف".وأشار الى ان "العراق قدم من خلال وزارة البيئة التقرير الوطني الأول والثاني والذي يعد الأهم برسم خارطة لمكافحة التصحر".وفي جانب الجفاف، كشف وزير البيئة ان "العراق يمر بأزمة حقيقية خصوصا بالصيف والعمل جاري على معالجة هذه المشكلة"، مسترسلا: نود المشاركة في مؤتمر التصحر العالمي المقبل".وأوضح ان "العراق لديه استجابة جدية للحفاظ على البيئة ومن هذا المنطلق ادعوا المجتمع الدولي ان تنضم إلى مبادرات العراق والعمل بجدية للحفاظ على البيئة من خلال التعاون المتبادل".