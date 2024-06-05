البيئة للسومرية: شركات الهواتف والأبراج المخالفة سيطبق عليها القانون دون مجاملة

السومرية نيوز – محليات



كشفت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، حقيقة تأثير شبكات الهواتف النقالة والابراج على صحة الانسان، فيما بينت انه لا يوجد أي برج في العراق يعمل دون موافقة بيئية.







ويضيف انه في حال خالفت شركات الهاتف النقال تلك المحددات البيئية، فبالتأكيد نحن سنقوم بغلقها"، كاشفاً انه "لا يوجد أي برج في العراق يعمل دون موافقة بيئية وهناك إدارة صارمة من الدوائر البيئية في المحافظات على هذا الموضوع".



ويوضح مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة ان "ابراج الهاتف النقال مرصودة بالأعداد والأماكن ونقوم بتفتيشها بين الحين والأخر"، لافتة الى انه "عند رصد برج مخالف سيغلق وفي اعلام البيئة سنعلن عنه وليس لدينا تحفظ حول هذا الموضوع"، مؤكدا ان "الابراج لا تعتبر من المؤثرات الخطيرة على صحة الانسان".



وكانت محافظة ديالى قد شهدت احتجاجات شعبية متكررة، مطالبةً بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، حيث يعزو السكان ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان إلى تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.

ويقول مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة امير علي الحسون في حديث للسومرية نيوز، ان هناك فكرة مغلوطة لدى المواطن يعتقد ان شبكات الهواتف النقالة والابراج ذات تأثير كبير على الصحة، لكن هذا الموضوع ليس صحيح ونحن نعتمد النظم العالمية الموجودة في كل العالم بكيفية التعامل مع أبراج الهاتف النقال"، مشيرا الى ان "هناك محددات بيئية تفرض على شركات الهاتف النقال والابراج الموجودة في الاحياء السكنية أو خارج المدن".ويوضح مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة ان "ابراج الهاتف النقال مرصودة بالأعداد والأماكن ونقوم بتفتيشها بين الحين والأخر"، لافتة الى انه "عند رصد برج مخالف سيغلق وفي اعلام البيئة سنعلن عنه وليس لدينا تحفظ حول هذا الموضوع"، مؤكدا ان "الابراج لا تعتبر من المؤثرات الخطيرة على صحة الانسان".

وعن هذا الموضوع يشير الحسون الى ان هناك فرق ما بين التأثيرات الايونية والتأثيرات الاشعاعية وفي موضوع محافظة ديالى اهتم الوزير بالأمر بشكل كبير وشكل فريق برئاسة مدير عام الوسط وهناك تنسيق مع هيئة الاعلام والاتصال للخروج في نتيجة حول هذا الأبراج وسنعلها في وسائل الاعلام"، مردفا ان الوزارة تتعامل مع المخالفات البيئة وفق القانون العراقي (فقرة حماية وتحسين البيئة)، وبالتأكيد فان أي برج أو شركة مخالفة سيطبق عليها القانون وستغلق دون مجاملة".